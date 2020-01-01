Poznaj tokenomikę Aster Staked BNB (ASBNB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASBNB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Aster Staked BNB (ASBNB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASBNB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Aster Staked BNB (ASBNB) / Tokenomika / Tokenomika Aster Staked BNB (ASBNB) Odkryj kluczowe informacje o Aster Staked BNB (ASBNB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Aster Staked BNB (ASBNB) Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops. Oficjalna strona internetowa: https://www.asterdex.com/en/earn Biała księga: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asbnb Kup ASBNB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Aster Staked BNB (ASBNB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aster Staked BNB (ASBNB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 333.98M $ 333.98M $ 333.98M Całkowita podaż: $ 319.93K $ 319.93K $ 319.93K Podaż w obiegu: $ 319.93K $ 319.93K $ 319.93K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 333.98M $ 333.98M $ 333.98M Historyczne maksimum: $ 1,138.37 $ 1,138.37 $ 1,138.37 Historyczne minimum: $ 326.84 $ 326.84 $ 326.84 Aktualna cena: $ 1,043.91 $ 1,043.91 $ 1,043.91 Dowiedz się więcej o cenie Aster Staked BNB (ASBNB) Tokenomika Aster Staked BNB (ASBNB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aster Staked BNB (ASBNB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASBNB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASBNB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASBNB tokenomikę, poznaj cenę tokena ASBNBna żywo! Prognoza ceny ASBNB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASBNB? Nasza strona z prognozami cen ASBNB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASBNB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.