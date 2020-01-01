Poznaj tokenomikę AskJimmy (ASKJ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASKJ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AskJimmy (ASKJ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASKJ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AskJimmy (ASKJ) / Tokenomika / Tokenomika AskJimmy (ASKJ) Odkryj kluczowe informacje o AskJimmy (ASKJ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AskJimmy (ASKJ) AskJimmy is a platform for AI agents focused on finance and trading. The primary goal of this protocol is to create the first decentralized multi-strategies hedge-funds run by autonomous agents. AskJimmy is a platform for AI agents focused on finance and trading. The primary goal of this protocol is to create the first decentralized multi-strategies hedge-funds run by autonomous agents. Oficjalna strona internetowa: https://www.askjimmy.xyz/ Kup ASKJ teraz! Tokenomika i analiza cenowa AskJimmy (ASKJ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AskJimmy (ASKJ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 331.27K $ 331.27K $ 331.27K Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 446.54M $ 446.54M $ 446.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 741.86K $ 741.86K $ 741.86K Historyczne maksimum: $ 0.02828179 $ 0.02828179 $ 0.02828179 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00074186 $ 0.00074186 $ 0.00074186 Dowiedz się więcej o cenie AskJimmy (ASKJ) Tokenomika AskJimmy (ASKJ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AskJimmy (ASKJ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASKJ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASKJ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASKJ tokenomikę, poznaj cenę tokena ASKJna żywo! Prognoza ceny ASKJ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASKJ? Nasza strona z prognozami cen ASKJ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASKJ już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.