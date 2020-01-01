Poznaj tokenomikę ASIAN MOTHER (IRENE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IRENE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ASIAN MOTHER (IRENE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IRENE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ASIAN MOTHER (IRENE) Culture coin for our humble, beautiful, Asian Mother Culture coin for our humble, beautiful, Asian Mother Oficjalna strona internetowa: https://asianmother.xyz/ Kup IRENE teraz! Tokenomika i analiza cenowa ASIAN MOTHER (IRENE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ASIAN MOTHER (IRENE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.48K $ 23.48K $ 23.48K Całkowita podaż: $ 998.79M $ 998.79M $ 998.79M Podaż w obiegu: $ 998.79M $ 998.79M $ 998.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.48K $ 23.48K $ 23.48K Historyczne maksimum: $ 0.0015158 $ 0.0015158 $ 0.0015158 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ASIAN MOTHER (IRENE) Tokenomika ASIAN MOTHER (IRENE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ASIAN MOTHER (IRENE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IRENE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IRENE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIRENE tokenomikę, poznaj cenę tokena IRENEna żywo! Prognoza ceny IRENE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IRENE? Nasza strona z prognozami cen IRENE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IRENE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.