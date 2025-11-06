GiełdaDEX+
Aktualna cena Aryoshin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ARY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ARY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ARY

Informacje o cenie ARY

Czym jest ARY

Oficjalna strona internetowa ARY

Tokenomika ARY

Prognoza cen ARY

Cena Aryoshin (ARY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ARY do USD:

--
----
-0.80%1D
Aryoshin (ARY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:41:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Aryoshin (ARY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-0.82%

-22.67%

-22.67%

Aktualna cena Aryoshin (ARY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ARY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ARY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ARY zmieniły się o -0.47% w ciągu ostatniej godziny, o -0.82% w ciągu 24 godzin i o -22.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Aryoshin (ARY)

$ 17.28K
$ 17.28K$ 17.28K

--
----

$ 17.28K
$ 17.28K$ 17.28K

980.80B
980.80B 980.80B

980,798,920,511.1364
980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364

Obecna kapitalizacja rynkowa Aryoshin wynosi $ 17.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ARY w obiegu wynosi 980.80B, przy całkowitej podaży 980798920511.1364. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.28K.

Historia ceny Aryoshin (ARY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Aryoshin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Aryoshin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Aryoshin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Aryoshin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.82%
30 Dni$ 0-37.28%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Aryoshin (ARY)

Aryoshin is a CRC20 memecoin launched in May 2024 on Cronos and zkCronos, with a fixed supply of 999,999,999,999 ARY and immutable parameters, including full supply, renounced ownership, no trading fees, and no mint function. Its ecosystem extends beyond the token itself, encompassing three NFT collections (including Aryzen), a Web2 competitive module called AryzenArena integrated via the Ebisus Bay API, and a Discord bot providing off-chain reward claims. ZenFinance, the core DeFi layer, is planned to coordinate future financial interactions, giving the ARY token sustainable utility across social, gaming, and financial applications.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Aryoshin (ARY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Aryoshin (w USD)

Jaka będzie wartość Aryoshin (ARY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Aryoshin (ARY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Aryoshin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Aryoshin!

ARY na lokalne waluty

Tokenomika Aryoshin (ARY)

Zrozumienie tokenomiki Aryoshin (ARY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ARYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Aryoshin (ARY)

Jaka jest dziś wartość Aryoshin (ARY)?
Aktualna cena ARY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ARY do USD?
Aktualna cena ARY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Aryoshin?
Kapitalizacja rynkowa dla ARY wynosi $ 17.28K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ARY w obiegu?
W obiegu ARY znajduje się 980.80B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ARY?
ARY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ARY?
ARY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ARY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ARY wynosi -- USD.
Czy w tym roku ARY pójdzie wyżej?
ARY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ARY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:41:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Aryoshin (ARY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

