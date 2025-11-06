Informacje o cenie Aryoshin (ARY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.47% Zmiana ceny (1D) -0.82% Zmiana ceny (7D) -22.67% Zmiana ceny (7D) -22.67%

Aktualna cena Aryoshin (ARY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ARY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ARY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ARY zmieniły się o -0.47% w ciągu ostatniej godziny, o -0.82% w ciągu 24 godzin i o -22.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Aryoshin (ARY)

Kapitalizacja rynkowa $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Podaż w obiegu 980.80B 980.80B 980.80B Całkowita podaż 980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364

Obecna kapitalizacja rynkowa Aryoshin wynosi $ 17.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ARY w obiegu wynosi 980.80B, przy całkowitej podaży 980798920511.1364. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.28K.