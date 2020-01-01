Tokenomika ArQmA (ARQ)

Tokenomika ArQmA (ARQ)

Odkryj kluczowe informacje o ArQmA (ARQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o ArQmA (ARQ)

ArQmA is a decentralized public project of block chains, crypto currencies, and is fully open source. The team of programmers consists of enthusiasts who have been dealing with cryptovaults and programming for a long time. ArQmA creates a full and brilliant currency exchange platform which aims to provide more advanced features than any previously developed protocol.

Oficjalna strona internetowa:
https://arqma.com/

Tokenomika i analiza cenowa ArQmA (ARQ)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ArQmA (ARQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 44.19K
$ 44.19K$ 44.19K
Całkowita podaż:
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
Podaż w obiegu:
$ 27.34M
$ 27.34M$ 27.34M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 80.84K
$ 80.84K$ 80.84K
Historyczne maksimum:
$ 0.213168
$ 0.213168$ 0.213168
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0.0016167
$ 0.0016167$ 0.0016167

Tokenomika ArQmA (ARQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki ArQmA (ARQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ARQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARQ.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszARQ tokenomikę, poznaj cenę tokena ARQna żywo!

Prognoza ceny ARQ

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARQ? Nasza strona z prognozami cen ARQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.