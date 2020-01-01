Poznaj tokenomikę Arie The Sealion (ARIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Arie The Sealion (ARIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Arie The Sealion (ARIE) / Tokenomika / Tokenomika Arie The Sealion (ARIE) Odkryj kluczowe informacje o Arie The Sealion (ARIE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Arie The Sealion (ARIE) Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen! Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen! Oficjalna strona internetowa: https://www.ariethesealion.com/ Kup ARIE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Arie The Sealion (ARIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Arie The Sealion (ARIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 43.53K $ 43.53K $ 43.53K Całkowita podaż: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M Podaż w obiegu: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.53K $ 43.53K $ 43.53K Historyczne maksimum: $ 0.02311481 $ 0.02311481 $ 0.02311481 Historyczne minimum: $ 0.00002802 $ 0.00002802 $ 0.00002802 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Arie The Sealion (ARIE) Tokenomika Arie The Sealion (ARIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Arie The Sealion (ARIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARIE tokenomikę, poznaj cenę tokena ARIEna żywo! Prognoza ceny ARIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARIE? Nasza strona z prognozami cen ARIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARIE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.