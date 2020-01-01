Poznaj tokenomikę Ardana (DANA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DANA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ardana (DANA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DANA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Ardana (DANA)

Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project's parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all. Oficjalna strona internetowa: https://ardana.org/

Tokenomika i analiza cenowa Ardana (DANA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ardana (DANA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.04K $ 7.04K $ 7.04K Całkowita podaż: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Podaż w obiegu: $ 46.91M $ 46.91M $ 46.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.76K $ 18.76K $ 18.76K Historyczne maksimum: $ 11.27 $ 11.27 $ 11.27 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00015007 $ 0.00015007 $ 0.00015007 Dowiedz się więcej o cenie Ardana (DANA) Tokenomika Ardana (DANA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ardana (DANA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DANA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DANA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDANA tokenomikę, poznaj cenę tokena DANAna żywo! Prognoza ceny DANA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DANA? Nasza strona z prognozami cen DANA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DANA już teraz! 