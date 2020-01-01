Poznaj tokenomikę Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARCHIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARCHIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can't live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you're a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face. So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let's make billions together and smoke it all ! Oficjalna strona internetowa: https://archiethecigarpoodle.com/ Kup ARCHIE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Archie the Cigar Poodle (ARCHIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.28K $ 16.28K $ 16.28K Całkowita podaż: $ 976.74M $ 976.74M $ 976.74M Podaż w obiegu: $ 976.74M $ 976.74M $ 976.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.28K $ 16.28K $ 16.28K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Tokenomika Archie the Cigar Poodle (ARCHIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARCHIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARCHIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARCHIE tokenomikę, poznaj cenę tokena ARCHIEna żywo! Prognoza ceny ARCHIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARCHIE? Nasza strona z prognozami cen ARCHIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARCHIE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.