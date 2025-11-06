GiełdaDEX+
Aktualna cena Aptos Futures to 0 USD. Śledź aktualizacje cen APF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe APF łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o APF

Informacje o cenie APF

Czym jest APF

Biała księga APF

Oficjalna strona internetowa APF

Tokenomika APF

Prognoza cen APF

Cena Aptos Futures (APF)

Nienotowany

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Aktualna cena Aptos Futures (APF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APF w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APF zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +1.90% w ciągu 24 godzin i o -12.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Aptos Futures (APF)

$ 14.77K
$ 14.77K$ 14.77K

--
----

$ 17.34K
$ 17.34K$ 17.34K

851.89M
851.89M 851.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Aptos Futures wynosi $ 14.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APF w obiegu wynosi 851.89M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.34K.

Historia ceny Aptos Futures (APF) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Aptos Futures do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Aptos Futures do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Aptos Futures do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Aptos Futures do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.90%
30 Dni$ 0-36.24%
60 dni$ 0-60.16%
90 dni$ 0--

Co to jest Aptos Futures (APF)

AptosFutures ($APF) is a decentralized leverage trading platform built to provide ultra-low fees, precise liquidation, and a bot-free trading environment. The project focuses on fair derivatives trading, multi-chain staking, and community-driven growth.

The native token, $APF, powers the ecosystem by reinforcing liquidity through staking, enabling referral rewards, and supporting community campaigns such as airdrops and quiz games.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Aptos Futures (APF)

Prognoza ceny Aptos Futures (w USD)

Jaka będzie wartość Aptos Futures (APF) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Aptos Futures (APF) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Aptos Futures.

Sprawdź teraz prognozę ceny Aptos Futures!

APF na lokalne waluty

Tokenomika Aptos Futures (APF)

Zrozumienie tokenomiki Aptos Futures (APF) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena APFjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Aptos Futures (APF)

Jaka jest dziś wartość Aptos Futures (APF)?
Aktualna cena APF w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena APF do USD?
Aktualna cena APF w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Aptos Futures?
Kapitalizacja rynkowa dla APF wynosi $ 14.77K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż APF w obiegu?
W obiegu APF znajduje się 851.89M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) APF?
APF osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla APF?
APF zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu APF?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla APF wynosi -- USD.
Czy w tym roku APF pójdzie wyżej?
APF może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny APF, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Aptos Futures (APF)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

