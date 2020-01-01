Poznaj tokenomikę Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ACRED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ACRED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) / Tokenomika / Tokenomika Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Odkryj kluczowe informacje o Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets. ✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1) ✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles. ✓ 0% Performance Fee ✓ $0 Redemptions ✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2) The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars: ✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo’s proprietary sourcing channel. ✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments. ✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return. ✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue “dislocated” credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons. ✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9 (1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks. This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets. ✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1) ✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles. ✓ 0% Performance Fee ✓ $0 Redemptions ✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2) The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars: ✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo’s proprietary sourcing channel. ✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments. ✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return. ✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue “dislocated” credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons. ✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9 (1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks. Oficjalna strona internetowa: https://securitize.io/primary-market/apollo-diversified-credit-securitize-fund Kup ACRED teraz! Tokenomika i analiza cenowa Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 112.09M $ 112.09M $ 112.09M Całkowita podaż: $ 105.39K $ 105.39K $ 105.39K Podaż w obiegu: $ 105.39K $ 105.39K $ 105.39K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 112.09M $ 112.09M $ 112.09M Historyczne maksimum: $ 1,064.65 $ 1,064.65 $ 1,064.65 Historyczne minimum: $ 1,004.33 $ 1,004.33 $ 1,004.33 Aktualna cena: $ 1,063.63 $ 1,063.63 $ 1,063.63 Dowiedz się więcej o cenie Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Tokenomika Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ACRED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ACRED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszACRED tokenomikę, poznaj cenę tokena ACREDna żywo! Prognoza ceny ACRED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ACRED? Nasza strona z prognozami cen ACRED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ACRED już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.