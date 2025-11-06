GiełdaDEX+
Aktualna cena Apollo AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen APOLLO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe APOLLO łatwo w MEXC już teraz.

Cena Apollo AI (APOLLO)

Aktualna cena 1 APOLLO do USD:

--
----
+74.30%1D
USD
Apollo AI (APOLLO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:41:18 (UTC+8)

Informacje o cenie Apollo AI (APOLLO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.61%

+74.30%

+53.99%

+53.99%

Aktualna cena Apollo AI (APOLLO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APOLLO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APOLLO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APOLLO zmieniły się o -1.61% w ciągu ostatniej godziny, o +74.30% w ciągu 24 godzin i o +53.99% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Apollo AI (APOLLO)

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

--
----

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

880.27M
880.27M 880.27M

880,274,394.2381608
880,274,394.2381608 880,274,394.2381608

Obecna kapitalizacja rynkowa Apollo AI wynosi $ 5.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APOLLO w obiegu wynosi 880.27M, przy całkowitej podaży 880274394.2381608. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.14K.

Historia ceny Apollo AI (APOLLO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Apollo AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Apollo AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Apollo AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Apollo AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+74.30%
30 Dni$ 0-4.17%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Apollo AI (APOLLO)

Apollo AI ($APOLLO) is a decentralized voice AI project built on the Solana blockchain. Its core mission is to democratize access to advanced voice AI technology by moving away from centralized, corporate-controlled models. The platform leverages decentralization to create a secure, transparent, and community-owned voice AI ecosystem. The project aims to address key issues with centralized AI, such as data privacy and security concerns, algorithmic bias, lack of transparency, and limited access for small developers and startups. By utilizing federated learning, user data is processed locally on the device, with only model updates shared on the blockchain, ensuring personal information remains private and secure.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Apollo AI (APOLLO)

Prognoza ceny Apollo AI (w USD)

Jaka będzie wartość Apollo AI (APOLLO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Apollo AI (APOLLO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Apollo AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Apollo AI!

APOLLO na lokalne waluty

Tokenomika Apollo AI (APOLLO)

Zrozumienie tokenomiki Apollo AI (APOLLO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena APOLLOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Apollo AI (APOLLO)

Jaka jest dziś wartość Apollo AI (APOLLO)?
Aktualna cena APOLLO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena APOLLO do USD?
Aktualna cena APOLLO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Apollo AI?
Kapitalizacja rynkowa dla APOLLO wynosi $ 5.14K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż APOLLO w obiegu?
W obiegu APOLLO znajduje się 880.27M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) APOLLO?
APOLLO osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla APOLLO?
APOLLO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu APOLLO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla APOLLO wynosi -- USD.
Czy w tym roku APOLLO pójdzie wyżej?
APOLLO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny APOLLO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:41:18 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

