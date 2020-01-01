Poznaj tokenomikę apM Coin (APM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę apM Coin (APM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / apM Coin (APM) / Tokenomika / Tokenomika apM Coin (APM) Odkryj kluczowe informacje o apM Coin (APM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o apM Coin (APM) A customer rewards management and payment platform for the wholesale fashion market A customer rewards management and payment platform for the wholesale fashion market Oficjalna strona internetowa: https://apm-coin.com Kup APM teraz! Tokenomika i analiza cenowa apM Coin (APM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla apM Coin (APM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 943.01K $ 943.01K $ 943.01K Całkowita podaż: $ 1.81B $ 1.81B $ 1.81B Podaż w obiegu: $ 361.88M $ 361.88M $ 361.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Historyczne maksimum: $ 1.066 $ 1.066 $ 1.066 Historyczne minimum: $ 0.00244691 $ 0.00244691 $ 0.00244691 Aktualna cena: $ 0.00260589 $ 0.00260589 $ 0.00260589 Dowiedz się więcej o cenie apM Coin (APM) Tokenomika apM Coin (APM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki apM Coin (APM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPM tokenomikę, poznaj cenę tokena APMna żywo! Prognoza ceny APM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APM? Nasza strona z prognozami cen APM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APM już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.