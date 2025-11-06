Informacje o cenie Apillon (NCTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00195193 $ 0.00195193 $ 0.00195193 Minimum 24h $ 0.00238978 $ 0.00238978 $ 0.00238978 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00195193$ 0.00195193 $ 0.00195193 Maksimum 24h $ 0.00238978$ 0.00238978 $ 0.00238978 Historyczne maksimum $ 0.04553041$ 0.04553041 $ 0.04553041 Najniższa cena $ 0.00191951$ 0.00191951 $ 0.00191951 Zmiana ceny (1H) -0.17% Zmiana ceny (1D) +11.89% Zmiana ceny (7D) -40.34% Zmiana ceny (7D) -40.34%

Aktualna cena Apillon (NCTR) wynosi $0.00225864. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NCTR wahał się między $ 0.00195193 a $ 0.00238978, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NCTR w historii to $ 0.04553041, a najniższy to $ 0.00191951.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NCTR zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +11.89% w ciągu 24 godzin i o -40.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Apillon (NCTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 94.52K$ 94.52K $ 94.52K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 339.01K$ 339.01K $ 339.01K Podaż w obiegu 41.82M 41.82M 41.82M Całkowita podaż 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Apillon wynosi $ 94.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NCTR w obiegu wynosi 41.82M, przy całkowitej podaży 150000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 339.01K.