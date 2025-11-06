GiełdaDEX+
Aktualna cena Apillon to 0.00225864 USD. Śledź aktualizacje cen NCTR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NCTR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NCTR

Informacje o cenie NCTR

Czym jest NCTR

Biała księga NCTR

Oficjalna strona internetowa NCTR

Tokenomika NCTR

Prognoza cen NCTR

Cena Apillon (NCTR)

Aktualna cena 1 NCTR do USD:

$0.00226008
$0.00226008
+11.90%1D
Apillon (NCTR) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Apillon (NCTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00195193
$ 0.00195193
Minimum 24h
$ 0.00238978
$ 0.00238978
Maksimum 24h

$ 0.00195193
$ 0.00195193

$ 0.00238978
$ 0.00238978

$ 0.04553041
$ 0.04553041

$ 0.00191951
$ 0.00191951

-0.17%

+11.89%

-40.34%

-40.34%

Aktualna cena Apillon (NCTR) wynosi $0.00225864. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NCTR wahał się między $ 0.00195193 a $ 0.00238978, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NCTR w historii to $ 0.04553041, a najniższy to $ 0.00191951.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NCTR zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +11.89% w ciągu 24 godzin i o -40.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Apillon (NCTR)

$ 94.52K
$ 94.52K

--
--

$ 339.01K
$ 339.01K

41.82M
41.82M

150,000,000.0
150,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Apillon wynosi $ 94.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NCTR w obiegu wynosi 41.82M, przy całkowitej podaży 150000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 339.01K.

Historia ceny Apillon (NCTR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Apillon do USD wyniosła $ +0.00024003.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Apillon do USD wyniosła $ -0.0009111457.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Apillon do USD wyniosła $ -0.0008491684.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Apillon do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00024003+11.89%
30 Dni$ -0.0009111457-40.34%
60 dni$ -0.0008491684-37.59%
90 dni$ 0--

Co to jest Apillon (NCTR)

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation.

With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline.

With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Apillon (w USD)

Jaka będzie wartość Apillon (NCTR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Apillon (NCTR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Apillon.

Sprawdź teraz prognozę ceny Apillon!

NCTR na lokalne waluty

Tokenomika Apillon (NCTR)

Zrozumienie tokenomiki Apillon (NCTR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NCTRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Apillon (NCTR)

Jaka jest dziś wartość Apillon (NCTR)?
Aktualna cena NCTR w USD wynosi 0.00225864USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NCTR do USD?
Aktualna cena NCTR w USD wynosi $ 0.00225864. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Apillon?
Kapitalizacja rynkowa dla NCTR wynosi $ 94.52K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NCTR w obiegu?
W obiegu NCTR znajduje się 41.82M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NCTR?
NCTR osiąga ATH w wysokości 0.04553041 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NCTR?
NCTR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00191951 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NCTR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NCTR wynosi -- USD.
Czy w tym roku NCTR pójdzie wyżej?
NCTR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NCTR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Apillon (NCTR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,391.05
$103,391.05

$3,389.32
$3,389.32

$159.48
$159.48

$1.0000
$1.0000

$1,478.00
$1,478.00

$103,391.05
$103,391.05

$3,389.32
$3,389.32

$2.3222
$2.3222

$159.48
$159.48

$1.0920
$1.0920

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.03367
$0.03367

$0.2110
$0.2110

$0.000006041
$0.000006041

$0.0000000278
$0.0000000278

$0.23457
$0.23457

$1.4473
$1.4473

