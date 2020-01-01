Poznaj tokenomikę Apexrom (APR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Apexrom (APR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Apexrom (APR) / Tokenomika / Tokenomika Apexrom (APR) Odkryj kluczowe informacje o Apexrom (APR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Apexrom (APR) APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy Oficjalna strona internetowa: https://www.apexrom.com/ Biała księga: https://www.apexrom.com/en/white-paper Kup APR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Apexrom (APR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Apexrom (APR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.92K $ 45.92K $ 45.92K Całkowita podaż: $ 969.97M $ 969.97M $ 969.97M Podaż w obiegu: $ 454.58M $ 454.58M $ 454.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 97.99K $ 97.99K $ 97.99K Historyczne maksimum: $ 0.00123536 $ 0.00123536 $ 0.00123536 Historyczne minimum: $ 0.000012 $ 0.000012 $ 0.000012 Aktualna cena: $ 0.00010102 $ 0.00010102 $ 0.00010102 Dowiedz się więcej o cenie Apexrom (APR) Tokenomika Apexrom (APR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Apexrom (APR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPR tokenomikę, poznaj cenę tokena APRna żywo! Prognoza ceny APR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APR? Nasza strona z prognozami cen APR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APR już teraz! 