Giełda MEXC / Cena krypto / ApeJackPot (APET) / Tokenomika / Tokenomika ApeJackPot (APET) Odkryj kluczowe informacje o ApeJackPot (APET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ApeJackPot (APET) ApeJackpot - Hold Tight - Win Big - Jackpot Dreams! ApeJackpot is a game-changing project that brings passive rewards to $APET holders – the core token of the ecosystem. Picture a pack of playful apes charging in to snatch a massive golden pot – that's the spirit of ApeJackpot! With its innovative mechanism, holders don't need to stake or manually claim rewards – everything happens automatically. Oficjalna strona internetowa: https://apejackpot.money/ Kup APET teraz! Tokenomika i analiza cenowa ApeJackPot (APET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ApeJackPot (APET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.80K $ 5.80K $ 5.80K Całkowita podaż: $ 996.69M $ 996.69M $ 996.69M Podaż w obiegu: $ 996.69M $ 996.69M $ 996.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.80K $ 5.80K $ 5.80K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ApeJackPot (APET) Tokenomika ApeJackPot (APET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ApeJackPot (APET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPET tokenomikę, poznaj cenę tokena APETna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.