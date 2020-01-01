Poznaj tokenomikę Anzen USDz (USDZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Anzen USDz (USDZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Anzen USDz (USDZ) / Tokenomika / Tokenomika Anzen USDz (USDZ) Odkryj kluczowe informacje o Anzen USDz (USDZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Anzen USDz (USDZ) USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan. Oficjalna strona internetowa: https://anzen.finance/ Biała księga: https://docs.anzen.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Anzen USDz (USDZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Anzen USDz (USDZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 118.91M Całkowita podaż: $ 120.34M Podaż w obiegu: $ 120.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 118.91M Historyczne maksimum: $ 1.052 Historyczne minimum: $ 0.821209 Aktualna cena: $ 0.98827 Tokenomika Anzen USDz (USDZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Anzen USDz (USDZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.