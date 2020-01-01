Poznaj tokenomikę Anzen Staked USDz (SUSDZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUSDZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Anzen Staked USDz (SUSDZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUSDZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Anzen Staked USDz (SUSDZ) / Tokenomika / Tokenomika Anzen Staked USDz (SUSDZ) Odkryj kluczowe informacje o Anzen Staked USDz (SUSDZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Anzen Staked USDz (SUSDZ) sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets. sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets. Oficjalna strona internetowa: https://anzen.finance/ Biała księga: https://docs.anzen.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Anzen Staked USDz (SUSDZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Anzen Staked USDz (SUSDZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.69M $ 5.69M $ 5.69M Całkowita podaż: $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M Podaż w obiegu: $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.69M $ 5.69M $ 5.69M Historyczne maksimum: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Historyczne minimum: $ 0.898102 $ 0.898102 $ 0.898102 Aktualna cena: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Tokenomika Anzen Staked USDz (SUSDZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Anzen Staked USDz (SUSDZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUSDZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUSDZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.