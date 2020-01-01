Poznaj tokenomikę Anti Rug Agent (ANTIRUG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ANTIRUG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Anti Rug Agent (ANTIRUG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ANTIRUG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Anti Rug Agent (ANTIRUG) Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested. Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested. Oficjalna strona internetowa: https://www.antirug.ai/ Kup ANTIRUG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Anti Rug Agent (ANTIRUG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Anti Rug Agent (ANTIRUG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 177.48K $ 177.48K $ 177.48K Całkowita podaż: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Podaż w obiegu: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 177.48K $ 177.48K $ 177.48K Historyczne maksimum: $ 0.01352923 $ 0.01352923 $ 0.01352923 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00017752 $ 0.00017752 $ 0.00017752 Dowiedz się więcej o cenie Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomika Anti Rug Agent (ANTIRUG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Anti Rug Agent (ANTIRUG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANTIRUG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANTIRUG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANTIRUG tokenomikę, poznaj cenę tokena ANTIRUGna żywo! Prognoza ceny ANTIRUG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANTIRUG? Nasza strona z prognozami cen ANTIRUG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANTIRUG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.