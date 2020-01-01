Poznaj tokenomikę Andrea Von Speed (ANDREA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ANDREA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Andrea Von Speed (ANDREA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ANDREA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Andrea Von Speed (ANDREA) / Tokenomika / Tokenomika Andrea Von Speed (ANDREA) Odkryj kluczowe informacje o Andrea Von Speed (ANDREA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Andrea Von Speed (ANDREA) $ANDREA (Andrea Von Speed) is a shapeshifting cat on Solana, forged in pure meme chaos. She can become anything—rocket, Lambo, blender—whatever the moment demands. Fast, wild, and full of attitude, Andrea lives in the fast lane. No roadmap, no brakes, just nonstop speed and internet magic. It’s more than a coin—it’s a full-send culture of memes, transformation, and degen energy. Miss her and she’s gone. $ANDREA (Andrea Von Speed) is a shapeshifting cat on Solana, forged in pure meme chaos. She can become anything—rocket, Lambo, blender—whatever the moment demands. Fast, wild, and full of attitude, Andrea lives in the fast lane. No roadmap, no brakes, just nonstop speed and internet magic. It’s more than a coin—it’s a full-send culture of memes, transformation, and degen energy. Miss her and she’s gone. Oficjalna strona internetowa: https://www.andreacoin.com/ Kup ANDREA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Andrea Von Speed (ANDREA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Andrea Von Speed (ANDREA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 288.64K $ 288.64K $ 288.64K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 288.64K $ 288.64K $ 288.64K Historyczne maksimum: $ 0.00381766 $ 0.00381766 $ 0.00381766 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00028864 $ 0.00028864 $ 0.00028864 Dowiedz się więcej o cenie Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomika Andrea Von Speed (ANDREA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Andrea Von Speed (ANDREA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANDREA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANDREA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANDREA tokenomikę, poznaj cenę tokena ANDREAna żywo! Prognoza ceny ANDREA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANDREA? Nasza strona z prognozami cen ANDREA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANDREA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.