Informacje o cenie amuricah (AMURICAH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.06% Zmiana ceny (1D) +0.68% Zmiana ceny (7D) -23.23% Zmiana ceny (7D) -23.23%

Aktualna cena amuricah (AMURICAH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AMURICAH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AMURICAH w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AMURICAH zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +0.68% w ciągu 24 godzin i o -23.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o amuricah (AMURICAH)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Podaż w obiegu 999.60M 999.60M 999.60M Całkowita podaż 999,598,161.884132 999,598,161.884132 999,598,161.884132

Obecna kapitalizacja rynkowa amuricah wynosi $ 9.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AMURICAH w obiegu wynosi 999.60M, przy całkowitej podaży 999598161.884132. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.18K.