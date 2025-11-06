GiełdaDEX+
Aktualna cena amuricah to 0 USD. Śledź aktualizacje cen AMURICAH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AMURICAH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AMURICAH

Informacje o cenie AMURICAH

Czym jest AMURICAH

Oficjalna strona internetowa AMURICAH

Tokenomika AMURICAH

Prognoza cen AMURICAH

Cena amuricah (AMURICAH)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AMURICAH do USD:

--
----
+0.60%1D
mexc
amuricah (AMURICAH) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie amuricah (AMURICAH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+0.68%

-23.23%

-23.23%

Aktualna cena amuricah (AMURICAH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AMURICAH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AMURICAH w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AMURICAH zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +0.68% w ciągu 24 godzin i o -23.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o amuricah (AMURICAH)

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

--
----

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

999.60M
999.60M 999.60M

999,598,161.884132
999,598,161.884132 999,598,161.884132

Obecna kapitalizacja rynkowa amuricah wynosi $ 9.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AMURICAH w obiegu wynosi 999.60M, przy całkowitej podaży 999598161.884132. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.18K.

Historia ceny amuricah (AMURICAH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny amuricah do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny amuricah do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny amuricah do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny amuricah do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.68%
30 Dni$ 0-52.47%
60 dni$ 0-88.28%
90 dni$ 0--

Co to jest amuricah (AMURICAH)

u need freedum, the amuricahn dream. let uz free yu frum opprosshon.

Prognoza ceny amuricah (w USD)

Jaka będzie wartość amuricah (AMURICAH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w amuricah (AMURICAH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla amuricah.

Sprawdź teraz prognozę ceny amuricah!

AMURICAH na lokalne waluty

Tokenomika amuricah (AMURICAH)

Zrozumienie tokenomiki amuricah (AMURICAH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AMURICAHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące amuricah (AMURICAH)

Jaka jest dziś wartość amuricah (AMURICAH)?
Aktualna cena AMURICAH w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AMURICAH do USD?
Aktualna cena AMURICAH w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa amuricah?
Kapitalizacja rynkowa dla AMURICAH wynosi $ 9.18K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AMURICAH w obiegu?
W obiegu AMURICAH znajduje się 999.60M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AMURICAH?
AMURICAH osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AMURICAH?
AMURICAH zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AMURICAH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AMURICAH wynosi -- USD.
Czy w tym roku AMURICAH pójdzie wyżej?
AMURICAH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AMURICAH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

