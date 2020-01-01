Poznaj tokenomikę AMO Coin (AMO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AMO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AMO Coin (AMO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AMO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o AMO Coin (AMO) AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available. Oficjalna strona internetowa: https://amo.foundation/ Biała księga: https://amo.foundation/downloads/ Tokenomika i analiza cenowa AMO Coin (AMO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AMO Coin (AMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.14M Całkowita podaż: $ 21.20B Podaż w obiegu: $ 21.20B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.14M Historyczne maksimum: $ 0.01594326 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00067023 Tokenomika AMO Coin (AMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AMO Coin (AMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AMO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.