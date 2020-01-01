Poznaj tokenomikę Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STAPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STAPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) / Tokenomika / Tokenomika Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Odkryj kluczowe informacje o Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC. Oficjalna strona internetowa: https://amnis.finance/ Biała księga: https://docs.amnis.finance/ Kup STAPT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.68M $ 9.68M $ 9.68M Całkowita podaż: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Podaż w obiegu: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.68M $ 9.68M $ 9.68M Historyczne maksimum: $ 19.62 $ 19.62 $ 19.62 Historyczne minimum: $ 0.103468 $ 0.103468 $ 0.103468 Aktualna cena: $ 4.81 $ 4.81 $ 4.81 Dowiedz się więcej o cenie Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Tokenomika Amnis Staked Aptos Coin (STAPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STAPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STAPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTAPT tokenomikę, poznaj cenę tokena STAPTna żywo! Prognoza ceny STAPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STAPT? Nasza strona z prognozami cen STAPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STAPT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.