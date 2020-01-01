Poznaj tokenomikę Amnis Aptos (AMAPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AMAPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Amnis Aptos (AMAPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AMAPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Amnis Aptos (AMAPT) / Tokenomika / Tokenomika Amnis Aptos (AMAPT) Odkryj kluczowe informacje o Amnis Aptos (AMAPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Amnis Aptos (AMAPT) Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted. Oficjalna strona internetowa: https://amnis.finance/ Biała księga: https://docs.amnis.finance/ Kup AMAPT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Amnis Aptos (AMAPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Amnis Aptos (AMAPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 103.71M $ 103.71M $ 103.71M Całkowita podaż: $ 25.21M $ 25.21M $ 25.21M Podaż w obiegu: $ 25.20M $ 25.20M $ 25.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 103.74M $ 103.74M $ 103.74M Historyczne maksimum: $ 18.83 $ 18.83 $ 18.83 Historyczne minimum: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 Aktualna cena: $ 4.12 $ 4.12 $ 4.12 Dowiedz się więcej o cenie Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomika Amnis Aptos (AMAPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Amnis Aptos (AMAPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AMAPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AMAPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAMAPT tokenomikę, poznaj cenę tokena AMAPTna żywo! Prognoza ceny AMAPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AMAPT? Nasza strona z prognozami cen AMAPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AMAPT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.