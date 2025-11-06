Informacje o cenie America Party Coin (APC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01016686$ 0.01016686 $ 0.01016686 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.43% Zmiana ceny (7D) -21.58% Zmiana ceny (7D) -21.58%

Aktualna cena America Party Coin (APC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APC w historii to $ 0.01016686, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APC zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.43% w ciągu 24 godzin i o -21.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o America Party Coin (APC)

Kapitalizacja rynkowa $ 30.03K$ 30.03K $ 30.03K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 30.03K$ 30.03K $ 30.03K Podaż w obiegu 220.95M 220.95M 220.95M Całkowita podaż 220,949,406.95 220,949,406.95 220,949,406.95

Obecna kapitalizacja rynkowa America Party Coin wynosi $ 30.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APC w obiegu wynosi 220.95M, przy całkowitej podaży 220949406.95. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.03K.