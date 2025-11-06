Informacje o cenie America Party (AP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0005833 $ 0.0005833 $ 0.0005833 Minimum 24h $ 0.0006643 $ 0.0006643 $ 0.0006643 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0005833$ 0.0005833 $ 0.0005833 Maksimum 24h $ 0.0006643$ 0.0006643 $ 0.0006643 Historyczne maksimum $ 0.04097033$ 0.04097033 $ 0.04097033 Najniższa cena $ 0.00055893$ 0.00055893 $ 0.00055893 Zmiana ceny (1H) +0.15% Zmiana ceny (1D) +11.20% Zmiana ceny (7D) -26.07% Zmiana ceny (7D) -26.07%

Aktualna cena America Party (AP) wynosi $0.00065489. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AP wahał się między $ 0.0005833 a $ 0.0006643, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AP w historii to $ 0.04097033, a najniższy to $ 0.00055893.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AP zmieniły się o +0.15% w ciągu ostatniej godziny, o +11.20% w ciągu 24 godzin i o -26.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o America Party (AP)

Kapitalizacja rynkowa $ 633.86K$ 633.86K $ 633.86K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 633.86K$ 633.86K $ 633.86K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa America Party wynosi $ 633.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AP w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 633.86K.