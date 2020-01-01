Poznaj tokenomikę AMERICA IS BACK (AIB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AIB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AMERICA IS BACK (AIB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AIB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika AMERICA IS BACK (AIB) Odkryj kluczowe informacje o AMERICA IS BACK (AIB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o AMERICA IS BACK (AIB) Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/5GfXzzdxUZ4QEwwa5hhBMEazFSp9EhtYvm8RFLxrgyVc Tokenomika i analiza cenowa AMERICA IS BACK (AIB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AMERICA IS BACK (AIB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.42K Całkowita podaż: $ 998.58M Podaż w obiegu: $ 998.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.42K Historyczne maksimum: $ 0.00013208 Historyczne minimum: $ 0.00005842 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika AMERICA IS BACK (AIB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AMERICA IS BACK (AIB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIB tokenomikę, poznaj cenę tokena AIBna żywo! Prognoza ceny AIB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIB? Nasza strona z prognozami cen AIB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.