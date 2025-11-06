Informacje o cenie Amber xStock (AMBRX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 Minimum 24h $ 3.48 $ 3.48 $ 3.48 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Maksimum 24h $ 3.48$ 3.48 $ 3.48 Historyczne maksimum $ 10.38$ 10.38 $ 10.38 Najniższa cena $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) -20.00% Zmiana ceny (7D) -38.73% Zmiana ceny (7D) -38.73%

Aktualna cena Amber xStock (AMBRX) wynosi $2.13. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AMBRX wahał się między $ 1.51 a $ 3.48, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AMBRX w historii to $ 10.38, a najniższy to $ 1.16.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AMBRX zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -20.00% w ciągu 24 godzin i o -38.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Amber xStock (AMBRX)

Kapitalizacja rynkowa $ 206.32K$ 206.32K $ 206.32K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 444.30K$ 444.30K $ 444.30K Podaż w obiegu 96.82K 96.82K 96.82K Całkowita podaż 208,494.37384847 208,494.37384847 208,494.37384847

Obecna kapitalizacja rynkowa Amber xStock wynosi $ 206.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AMBRX w obiegu wynosi 96.82K, przy całkowitej podaży 208494.37384847. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 444.30K.