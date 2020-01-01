Poznaj tokenomikę AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OMIKAMI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OMIKAMI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) / Tokenomika / Tokenomika AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Odkryj kluczowe informacje o AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Oficjalna strona internetowa: https://omikamitoken.com/ Biała księga: https://omikamitoken.com/download/omikami.pdf Kup OMIKAMI teraz! Tokenomika i analiza cenowa AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.30M $ 19.30M $ 19.30M Całkowita podaż: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Podaż w obiegu: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.30M $ 19.30M $ 19.30M Historyczne maksimum: $ 0.274171 $ 0.274171 $ 0.274171 Historyczne minimum: $ 0.00141419 $ 0.00141419 $ 0.00141419 Aktualna cena: $ 0.01931126 $ 0.01931126 $ 0.01931126 Dowiedz się więcej o cenie AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomika AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OMIKAMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OMIKAMI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOMIKAMI tokenomikę, poznaj cenę tokena OMIKAMIna żywo! Prognoza ceny OMIKAMI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OMIKAMI? Nasza strona z prognozami cen OMIKAMI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 