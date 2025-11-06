Informacje o cenie Alvey Chain (WALV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.18533$ 0.18533 $ 0.18533 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.17% Zmiana ceny (1D) -4.19% Zmiana ceny (7D) -27.55% Zmiana ceny (7D) -27.55%

Aktualna cena Alvey Chain (WALV) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WALV wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WALV w historii to $ 0.18533, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WALV zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o -4.19% w ciągu 24 godzin i o -27.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Alvey Chain (WALV)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.50K$ 8.50K $ 8.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.08K$ 11.08K $ 11.08K Podaż w obiegu 116.77M 116.77M 116.77M Całkowita podaż 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Alvey Chain wynosi $ 8.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WALV w obiegu wynosi 116.77M, przy całkowitej podaży 152312732.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.08K.