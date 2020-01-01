Poznaj tokenomikę Aluna (ALN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Aluna (ALN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Aluna (ALN) / Tokenomika / Tokenomika Aluna (ALN) Odkryj kluczowe informacje o Aluna (ALN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Aluna (ALN) Aluna.Social is a gamified social trading terminal for managing multiple exchange accounts from one place. With a transparent social environment, top traders are rewarded monetary and reputationally, and beginner traders can learn from experts and automatically mirror trades. Aluna.Social is a gamified social trading terminal for managing multiple exchange accounts from one place. With a transparent social environment, top traders are rewarded monetary and reputationally, and beginner traders can learn from experts and automatically mirror trades. Oficjalna strona internetowa: https://aluna.social/ Kup ALN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Aluna (ALN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aluna (ALN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.98K $ 19.98K $ 19.98K Całkowita podaż: $ 99.79M $ 99.79M $ 99.79M Podaż w obiegu: $ 35.46M $ 35.46M $ 35.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.22K $ 56.22K $ 56.22K Historyczne maksimum: $ 1.84 $ 1.84 $ 1.84 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00056338 $ 0.00056338 $ 0.00056338 Dowiedz się więcej o cenie Aluna (ALN) Tokenomika Aluna (ALN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aluna (ALN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALN tokenomikę, poznaj cenę tokena ALNna żywo! Prognoza ceny ALN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALN? Nasza strona z prognozami cen ALN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.