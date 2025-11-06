Informacje o cenie AltSeason Coin (ALTSEASON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00108448$ 0.00108448 $ 0.00108448 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.06% Zmiana ceny (1D) -8.41% Zmiana ceny (7D) -16.72% Zmiana ceny (7D) -16.72%

Aktualna cena AltSeason Coin (ALTSEASON) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ALTSEASON wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ALTSEASON w historii to $ 0.00108448, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ALTSEASON zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -8.41% w ciągu 24 godzin i o -16.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AltSeason Coin (ALTSEASON)

Kapitalizacja rynkowa $ 24.37K$ 24.37K $ 24.37K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 24.37K$ 24.37K $ 24.37K Podaż w obiegu 998.54M 998.54M 998.54M Całkowita podaż 998,538,107.844775 998,538,107.844775 998,538,107.844775

Obecna kapitalizacja rynkowa AltSeason Coin wynosi $ 24.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ALTSEASON w obiegu wynosi 998.54M, przy całkowitej podaży 998538107.844775. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.37K.