Aktualna cena Altman to 0.0000078 USD. Śledź aktualizacje cen ALTMAN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ALTMAN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ALTMAN

Informacje o cenie ALTMAN

Czym jest ALTMAN

Oficjalna strona internetowa ALTMAN

Tokenomika ALTMAN

Prognoza cen ALTMAN

Logo Altman

Cena Altman (ALTMAN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ALTMAN do USD:

+3.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Altman (ALTMAN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:39:35 (UTC+8)

Informacje o cenie Altman (ALTMAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000744
$ 0.00000744
Minimum 24h
$ 0.00000794
$ 0.00000794
Maksimum 24h

$ 0.00000744
$ 0.00000744

$ 0.00000794
$ 0.00000794

$ 0.00065416
$ 0.00065416

$ 0.0000071
$ 0.0000071

+3.20%

-16.92%

-16.92%

Aktualna cena Altman (ALTMAN) wynosi $0.0000078. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ALTMAN wahał się między $ 0.00000744 a $ 0.00000794, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ALTMAN w historii to $ 0.00065416, a najniższy to $ 0.0000071.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ALTMAN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.20% w ciągu 24 godzin i o -16.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Altman (ALTMAN)

$ 7.79K
$ 7.79K

$ 7.79K
$ 7.79K$ 7.79K

998.57M
998.57M

998,572,172.187951
998,572,172.187951

Obecna kapitalizacja rynkowa Altman wynosi $ 7.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ALTMAN w obiegu wynosi 998.57M, przy całkowitej podaży 998572172.187951. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.79K.

Historia ceny Altman (ALTMAN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Altman do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Altman do USD wyniosła $ -0.0000035871.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Altman do USD wyniosła $ -0.0000028545.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Altman do USD wyniosła $ -0.00000788969244895533.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.20%
30 Dni$ -0.0000035871-45.98%
60 dni$ -0.0000028545-36.59%
90 dni$ -0.00000788969244895533-50.28%

Co to jest Altman (ALTMAN)

Altman is here

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Altman (ALTMAN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Altman (w USD)

Jaka będzie wartość Altman (ALTMAN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Altman (ALTMAN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Altman.

Sprawdź teraz prognozę ceny Altman!

ALTMAN na lokalne waluty

Tokenomika Altman (ALTMAN)

Zrozumienie tokenomiki Altman (ALTMAN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ALTMANjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Altman (ALTMAN)

Jaka jest dziś wartość Altman (ALTMAN)?
Aktualna cena ALTMAN w USD wynosi 0.0000078USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ALTMAN do USD?
Aktualna cena ALTMAN w USD wynosi $ 0.0000078. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Altman?
Kapitalizacja rynkowa dla ALTMAN wynosi $ 7.79K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ALTMAN w obiegu?
W obiegu ALTMAN znajduje się 998.57M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ALTMAN?
ALTMAN osiąga ATH w wysokości 0.00065416 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ALTMAN?
ALTMAN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0000071 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ALTMAN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ALTMAN wynosi -- USD.
Czy w tym roku ALTMAN pójdzie wyżej?
ALTMAN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ALTMAN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:39:35 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Altman (ALTMAN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,411.44

$3,389.71

$159.49

$1.0001

$1,478.00

$103,411.44

$3,389.71

$2.3219

$159.49

$1.0920

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03453

$0.2136

$0.000006377

$0.0000000315

$0.24969

$1.4553

