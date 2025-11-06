Informacje o cenie Altman (ALTMAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000744 $ 0.00000744 $ 0.00000744 Minimum 24h $ 0.00000794 $ 0.00000794 $ 0.00000794 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000744$ 0.00000744 $ 0.00000744 Maksimum 24h $ 0.00000794$ 0.00000794 $ 0.00000794 Historyczne maksimum $ 0.00065416$ 0.00065416 $ 0.00065416 Najniższa cena $ 0.0000071$ 0.0000071 $ 0.0000071 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +3.20% Zmiana ceny (7D) -16.92% Zmiana ceny (7D) -16.92%

Aktualna cena Altman (ALTMAN) wynosi $0.0000078. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ALTMAN wahał się między $ 0.00000744 a $ 0.00000794, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ALTMAN w historii to $ 0.00065416, a najniższy to $ 0.0000071.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ALTMAN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.20% w ciągu 24 godzin i o -16.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Altman (ALTMAN)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Podaż w obiegu 998.57M 998.57M 998.57M Całkowita podaż 998,572,172.187951 998,572,172.187951 998,572,172.187951

Obecna kapitalizacja rynkowa Altman wynosi $ 7.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ALTMAN w obiegu wynosi 998.57M, przy całkowitej podaży 998572172.187951. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.79K.