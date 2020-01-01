Poznaj tokenomikę Altariste by Virtuals (ASTA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASTA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Altariste by Virtuals (ASTA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASTA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Altariste by Virtuals (ASTA) / Tokenomika / Tokenomika Altariste by Virtuals (ASTA) Odkryj kluczowe informacje o Altariste by Virtuals (ASTA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Altariste by Virtuals (ASTA) Altariste ($ASTA) bridges the gap between AI technology and Web3 gaming, offering players a unique interactive experience both inside and beyond gameplay. As an AI-powered digital companion, Altariste serves multiple purposes within the Apeiron ecosystem, including: Engagement: Acting as a guide for players, Altariste assists in navigating complex game mechanics such as NFT-based ownership, marketplace trading, and gameplay strategies. Entertainment: Beyond her role in gaming, Altariste enriches the player experience by hosting events, sharing lore, and fostering community interactions through her AI-driven personality. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 481.20M $ 481.20M $ 481.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.54K $ 21.54K $ 21.54K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Altariste by Virtuals (ASTA) Tokenomika Altariste by Virtuals (ASTA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Altariste by Virtuals (ASTA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASTA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASTA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASTA tokenomikę, poznaj cenę tokena ASTAna żywo! Prognoza ceny ASTA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASTA? Nasza strona z prognozami cen ASTA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASTA już teraz! 