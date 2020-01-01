Tokenomika AlphaDOGE (ALPHADOGE)
Informacje o AlphaDOGE (ALPHADOGE)
AlphaDOGE, the undisputed master of memecoins, embodies strength, confidence, and success. Representing the values of ambition, self-improvement, and hard work, AlphaDOGE is more than just a memecoin—it’s a movement for those who dare to aim higher. With its imposing physique, natural charisma, and unbreakable drive, AlphaDOGE inspires a mindset of leadership and excellence. It’s the ultimate symbol of financial freedom and personal growth for those ready to seize their destiny.
Tokenomika i analiza cenowa AlphaDOGE (ALPHADOGE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AlphaDOGE (ALPHADOGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika AlphaDOGE (ALPHADOGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki AlphaDOGE (ALPHADOGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów ALPHADOGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALPHADOGE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszALPHADOGE tokenomikę, poznaj cenę tokena ALPHADOGEna żywo!
Prognoza ceny ALPHADOGE
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALPHADOGE? Nasza strona z prognozami cen ALPHADOGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.