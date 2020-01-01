Poznaj tokenomikę AlphaDOGE (ALPHADOGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALPHADOGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AlphaDOGE (ALPHADOGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALPHADOGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o AlphaDOGE (ALPHADOGE) AlphaDOGE, the undisputed master of memecoins, embodies strength, confidence, and success. Representing the values of ambition, self-improvement, and hard work, AlphaDOGE is more than just a memecoin—it's a movement for those who dare to aim higher. With its imposing physique, natural charisma, and unbreakable drive, AlphaDOGE inspires a mindset of leadership and excellence. It's the ultimate symbol of financial freedom and personal growth for those ready to seize their destiny. Oficjalna strona internetowa: https://alphadoge.vip/ Tokenomika i analiza cenowa AlphaDOGE (ALPHADOGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AlphaDOGE (ALPHADOGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.32K Całkowita podaż: $ 699.42M Podaż w obiegu: $ 699.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.32K Historyczne maksimum: $ 0.00182317 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika AlphaDOGE (ALPHADOGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AlphaDOGE (ALPHADOGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALPHADOGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALPHADOGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.