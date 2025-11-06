Informacje o cenie Alpaca Finance (ALPACA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00572151 Maksimum 24h $ 0.0062298 Historyczne maksimum $ 8.78 Najniższa cena $ 0.0055929 Zmiana ceny (1H) -0.60% Zmiana ceny (1D) +2.82% Zmiana ceny (7D) -33.16%

Aktualna cena Alpaca Finance (ALPACA) wynosi $0.00588283. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ALPACA wahał się między $ 0.00572151 a $ 0.0062298, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ALPACA w historii to $ 8.78, a najniższy to $ 0.0055929.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ALPACA zmieniły się o -0.60% w ciągu ostatniej godziny, o +2.82% w ciągu 24 godzin i o -33.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Alpaca Finance (ALPACA)

Kapitalizacja rynkowa $ 892.24K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 892.24K Podaż w obiegu 151.67M Całkowita podaż 151,668,641.6027096

Obecna kapitalizacja rynkowa Alpaca Finance wynosi $ 892.24K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ALPACA w obiegu wynosi 151.67M, przy całkowitej podaży 151668641.6027096. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 892.24K.