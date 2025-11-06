GiełdaDEX+
Cena Alpaca Finance (ALPACA)

Aktualna cena 1 ALPACA do USD:

$0.00588283
+2.80%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Alpaca Finance (ALPACA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:58:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Alpaca Finance (ALPACA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00572151
Minimum 24h
$ 0.0062298
Maksimum 24h

$ 0.00572151
$ 0.0062298
$ 8.78
$ 0.0055929
-0.60%

+2.82%

-33.16%

-33.16%

Aktualna cena Alpaca Finance (ALPACA) wynosi $0.00588283. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ALPACA wahał się między $ 0.00572151 a $ 0.0062298, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ALPACA w historii to $ 8.78, a najniższy to $ 0.0055929.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ALPACA zmieniły się o -0.60% w ciągu ostatniej godziny, o +2.82% w ciągu 24 godzin i o -33.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Alpaca Finance (ALPACA)

$ 892.24K
--
$ 892.24K
151.67M
151,668,641.6027096
Obecna kapitalizacja rynkowa Alpaca Finance wynosi $ 892.24K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ALPACA w obiegu wynosi 151.67M, przy całkowitej podaży 151668641.6027096. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 892.24K.

Historia ceny Alpaca Finance (ALPACA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Alpaca Finance do USD wyniosła $ +0.00016132.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Alpaca Finance do USD wyniosła $ -0.0035318534.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Alpaca Finance do USD wyniosła $ -0.0040823792.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Alpaca Finance do USD wyniosła $ -0.015178382138780823.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00016132+2.82%
30 Dni$ -0.0035318534-60.03%
60 dni$ -0.0040823792-69.39%
90 dni$ -0.015178382138780823-72.06%

Co to jest Alpaca Finance (ALPACA)

Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Alpaca Finance (ALPACA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Alpaca Finance (w USD)

Jaka będzie wartość Alpaca Finance (ALPACA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Alpaca Finance (ALPACA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Alpaca Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Alpaca Finance!

ALPACA na lokalne waluty

Tokenomika Alpaca Finance (ALPACA)

Zrozumienie tokenomiki Alpaca Finance (ALPACA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ALPACAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Alpaca Finance (ALPACA)

Jaka jest dziś wartość Alpaca Finance (ALPACA)?
Aktualna cena ALPACA w USD wynosi 0.00588283USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ALPACA do USD?
Aktualna cena ALPACA w USD wynosi $ 0.00588283. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Alpaca Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla ALPACA wynosi $ 892.24K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ALPACA w obiegu?
W obiegu ALPACA znajduje się 151.67M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ALPACA?
ALPACA osiąga ATH w wysokości 8.78 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ALPACA?
ALPACA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0055929 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ALPACA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ALPACA wynosi -- USD.
Czy w tym roku ALPACA pójdzie wyżej?
ALPACA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ALPACA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:58:58 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Alpaca Finance (ALPACA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

