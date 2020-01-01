Poznaj tokenomikę Alpaca City (ALPA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALPA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Alpaca City (ALPA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALPA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Alpaca City (ALPA) Odkryj kluczowe informacje o Alpaca City (ALPA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Alpaca City (ALPA) DeFi meets Alpaca NFTs. Alpaca City is endeavoring to create a more accessible DeFi ecosystem by combining the power of yield farming and NFT. Oficjalna strona internetowa: https://alpaca.city/ Tokenomika i analiza cenowa Alpaca City (ALPA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Alpaca City (ALPA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 92.04K Całkowita podaż: $ 25.36M Podaż w obiegu: $ 10.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 213.73K Historyczne maksimum: $ 1.97 Historyczne minimum: $ 0.00186643 Aktualna cena: $ 0.00842656 Dowiedz się więcej o cenie Alpaca City (ALPA) Tokenomika Alpaca City (ALPA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Alpaca City (ALPA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALPA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALPA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALPA tokenomikę, poznaj cenę tokena ALPAna żywo! Prognoza ceny ALPA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALPA? Nasza strona z prognozami cen ALPA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALPA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.