Aktualna cena Alliewai by Virtuals to 0 USD. Śledź aktualizacje cen AWAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AWAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AWAI

Informacje o cenie AWAI

Czym jest AWAI

Oficjalna strona internetowa AWAI

Tokenomika AWAI

Prognoza cen AWAI

Cena Alliewai by Virtuals (AWAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AWAI do USD:

$0.00021623
$0.00021623$0.00021623
+7.80%1D
Alliewai by Virtuals (AWAI) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Alliewai by Virtuals (AWAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00199519
$ 0.00199519$ 0.00199519

$ 0
$ 0$ 0

-2.21%

+7.60%

-16.90%

-16.90%

Aktualna cena Alliewai by Virtuals (AWAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AWAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AWAI w historii to $ 0.00199519, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AWAI zmieniły się o -2.21% w ciągu ostatniej godziny, o +7.60% w ciągu 24 godzin i o -16.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Alliewai by Virtuals (AWAI)

$ 216.23K
$ 216.23K$ 216.23K

--
----

$ 216.23K
$ 216.23K$ 216.23K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Alliewai by Virtuals wynosi $ 216.23K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AWAI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 216.23K.

Historia ceny Alliewai by Virtuals (AWAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Alliewai by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Alliewai by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Alliewai by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Alliewai by Virtuals do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+7.60%
30 Dni$ 0-34.80%
60 dni$ 0-65.03%
90 dni$ 0--

Co to jest Alliewai by Virtuals (AWAI)

Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Alliewai by Virtuals (AWAI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Alliewai by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość Alliewai by Virtuals (AWAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Alliewai by Virtuals (AWAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Alliewai by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny Alliewai by Virtuals!

AWAI na lokalne waluty

Tokenomika Alliewai by Virtuals (AWAI)

Zrozumienie tokenomiki Alliewai by Virtuals (AWAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AWAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Alliewai by Virtuals (AWAI)

Jaka jest dziś wartość Alliewai by Virtuals (AWAI)?
Aktualna cena AWAI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AWAI do USD?
Aktualna cena AWAI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Alliewai by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla AWAI wynosi $ 216.23K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AWAI w obiegu?
W obiegu AWAI znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AWAI?
AWAI osiąga ATH w wysokości 0.00199519 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AWAI?
AWAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AWAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AWAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku AWAI pójdzie wyżej?
AWAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AWAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Alliewai by Virtuals (AWAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

