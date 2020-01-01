Poznaj tokenomikę AllDomains (ALL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AllDomains (ALL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AllDomains (ALL) / Tokenomika / Tokenomika AllDomains (ALL) Odkryj kluczowe informacje o AllDomains (ALL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AllDomains (ALL) The $ALL Token, the native currency of AllDomains, holds significant importance in shaping the future of the project. It empowers users by granting them influence over the decision-making process and direction of AllDomains. By actively engaging with the platform and contributing to its success, users are rewarded with $ALL tokens, reinforcing the growth and sustainability of the AllDomains ecosystem. This token plays a crucial role in establishing AllDomains as a leading entity in the Web3 industry, offering users a comprehensive platform to manage their digital identities. Oficjalna strona internetowa: https://alldomains.id Biała księga: https://docs.alldomains.id/protocol/all-token Kup ALL teraz! Tokenomika i analiza cenowa AllDomains (ALL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AllDomains (ALL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 359.48K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 192.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.87M Historyczne maksimum: $ 0.01849813 Historyczne minimum: $ 0.00026596 Aktualna cena: $ 0.00187035 Dowiedz się więcej o cenie AllDomains (ALL) Tokenomika AllDomains (ALL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AllDomains (ALL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALL tokenomikę, poznaj cenę tokena ALLna żywo! Prognoza ceny ALL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALL? Nasza strona z prognozami cen ALL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.