Aktualna cena all you had to do was to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NOTHING do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NOTHING łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NOTHING

Informacje o cenie NOTHING

Czym jest NOTHING

Oficjalna strona internetowa NOTHING

Tokenomika NOTHING

Prognoza cen NOTHING

Logo all you had to do was

Cena all you had to do was (NOTHING)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NOTHING do USD:

--
----
+1.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
all you had to do was (NOTHING) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:39:00 (UTC+8)

Informacje o cenie all you had to do was (NOTHING) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011783
$ 0.0011783$ 0.0011783

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.88%

-17.76%

-17.76%

Aktualna cena all you had to do was (NOTHING) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NOTHING wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NOTHING w historii to $ 0.0011783, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NOTHING zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.88% w ciągu 24 godzin i o -17.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o all you had to do was (NOTHING)

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

--
----

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

998.98M
998.98M 998.98M

998,977,312.67907
998,977,312.67907 998,977,312.67907

Obecna kapitalizacja rynkowa all you had to do was wynosi $ 9.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NOTHING w obiegu wynosi 998.98M, przy całkowitej podaży 998977312.67907. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.12K.

Historia ceny all you had to do was (NOTHING) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny all you had to do was do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny all you had to do was do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny all you had to do was do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny all you had to do was do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.88%
30 Dni$ 0-58.43%
60 dni$ 0-69.65%
90 dni$ 0--

Co to jest all you had to do was (NOTHING)

all you had to do was (symbol: nothing) is a community-driven meme asset issued as an SPL token on Solana. The project embraces a minimalist do-nothing narrative and positions the token as a social and cultural asset rather than a financial product. It aims to provide a simple way for users to participate in community activities such as social tipping, meme contests, and community events without complex mechanics or financial promises. The focus is on open participation, accessibility on Solana, and transparent on-chain availability via public DEX analytics and explorers.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla all you had to do was (NOTHING)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny all you had to do was (w USD)

Jaka będzie wartość all you had to do was (NOTHING) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w all you had to do was (NOTHING) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla all you had to do was.

Sprawdź teraz prognozę ceny all you had to do was!

NOTHING na lokalne waluty

Tokenomika all you had to do was (NOTHING)

Zrozumienie tokenomiki all you had to do was (NOTHING) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NOTHINGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące all you had to do was (NOTHING)

Jaka jest dziś wartość all you had to do was (NOTHING)?
Aktualna cena NOTHING w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NOTHING do USD?
Aktualna cena NOTHING w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa all you had to do was?
Kapitalizacja rynkowa dla NOTHING wynosi $ 9.12K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NOTHING w obiegu?
W obiegu NOTHING znajduje się 998.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NOTHING?
NOTHING osiąga ATH w wysokości 0.0011783 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NOTHING?
NOTHING zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NOTHING?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NOTHING wynosi -- USD.
Czy w tym roku NOTHING pójdzie wyżej?
NOTHING może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NOTHING, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:39:00 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

