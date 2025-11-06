Informacje o cenie All The Money (ATM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00004629$ 0.00004629 $ 0.00004629 Najniższa cena $ 0.00001441$ 0.00001441 $ 0.00001441 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -1.44% Zmiana ceny (7D) -1.44%

Aktualna cena All The Money (ATM) wynosi $0.00001557. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ATM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ATM w historii to $ 0.00004629, a najniższy to $ 0.00001441.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ATM zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -1.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o All The Money (ATM)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Podaż w obiegu 91.00B 91.00B 91.00B Całkowita podaż 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa All The Money wynosi $ 1.42M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ATM w obiegu wynosi 91.00B, przy całkowitej podaży 99000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.54M.