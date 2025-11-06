GiełdaDEX+
Aktualna cena All The Money to 0.00001557 USD. Śledź aktualizacje cen ATM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ATM łatwo w MEXC już teraz.

Cena All The Money (ATM)

Aktualna cena 1 ATM do USD:

All The Money (ATM) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie All The Money (ATM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00004629
$ 0.00004629$ 0.00004629

$ 0.00001441
$ 0.00001441$ 0.00001441

-1.44%

-1.44%

Aktualna cena All The Money (ATM) wynosi $0.00001557. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ATM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ATM w historii to $ 0.00004629, a najniższy to $ 0.00001441.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ATM zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -1.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o All The Money (ATM)

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

91.00B
91.00B 91.00B

99,000,000,000.0
99,000,000,000.0 99,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa All The Money wynosi $ 1.42M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ATM w obiegu wynosi 91.00B, przy całkowitej podaży 99000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.54M.

Historia ceny All The Money (ATM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny All The Money do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny All The Money do USD wyniosła $ -0.0000068989.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny All The Money do USD wyniosła $ -0.0000016979.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny All The Money do USD wyniosła $ -0.00001618363344038892.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000068989-44.30%
60 dni$ -0.0000016979-10.90%
90 dni$ -0.00001618363344038892-50.96%

Co to jest All The Money (ATM)

All The Money (ATM) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). The project aims to reward creators, builders, and contributors within the XRP ecosystem while blending humor, utility, and grassroots impact. ATM leverages the speed and efficiency of the XRPL to support digital creators, businesses, and users through a combination of token incentives, virtual experiences, merchandise, and NFTs. It is not just a digital asset, but a cultural movement focused on empowering the community to take ownership of value creation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny All The Money (w USD)

Jaka będzie wartość All The Money (ATM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w All The Money (ATM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla All The Money.

Sprawdź teraz prognozę ceny All The Money!

ATM na lokalne waluty

Tokenomika All The Money (ATM)

Zrozumienie tokenomiki All The Money (ATM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ATMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące All The Money (ATM)

Jaka jest dziś wartość All The Money (ATM)?
Aktualna cena ATM w USD wynosi 0.00001557USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ATM do USD?
Aktualna cena ATM w USD wynosi $ 0.00001557. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa All The Money?
Kapitalizacja rynkowa dla ATM wynosi $ 1.42M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ATM w obiegu?
W obiegu ATM znajduje się 91.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ATM?
ATM osiąga ATH w wysokości 0.00004629 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ATM?
ATM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001441 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ATM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ATM wynosi -- USD.
Czy w tym roku ATM pójdzie wyżej?
ATM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ATM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

