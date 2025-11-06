GiełdaDEX+
Aktualna cena AlgonFX to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ALG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ALG łatwo w MEXC już teraz.

Cena AlgonFX (ALG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ALG do USD:

$0.00039229
$0.00039229$0.00039229
+9.90%1D
mexc
USD
AlgonFX (ALG) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie AlgonFX (ALG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107509
$ 0.00107509$ 0.00107509

$ 0
$ 0$ 0

+0.78%

+9.92%

-21.41%

-21.41%

Aktualna cena AlgonFX (ALG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ALG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ALG w historii to $ 0.00107509, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ALG zmieniły się o +0.78% w ciągu ostatniej godziny, o +9.92% w ciągu 24 godzin i o -21.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AlgonFX (ALG)

$ 392.27K
$ 392.27K$ 392.27K

--
----

$ 392.27K
$ 392.27K$ 392.27K

999.94M
999.94M 999.94M

999,944,220.9411747
999,944,220.9411747 999,944,220.9411747

Obecna kapitalizacja rynkowa AlgonFX wynosi $ 392.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ALG w obiegu wynosi 999.94M, przy całkowitej podaży 999944220.9411747. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 392.27K.

Historia ceny AlgonFX (ALG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AlgonFX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AlgonFX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AlgonFX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AlgonFX do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+9.92%
30 Dni$ 0-46.34%
60 dni$ 0+39.16%
90 dni$ 0--

Co to jest AlgonFX (ALG)

The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG.

AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100.

In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system’s growth without directly managing trading accounts.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla AlgonFX (ALG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny AlgonFX (w USD)

Jaka będzie wartość AlgonFX (ALG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AlgonFX (ALG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AlgonFX.

Sprawdź teraz prognozę ceny AlgonFX!

ALG na lokalne waluty

Tokenomika AlgonFX (ALG)

Zrozumienie tokenomiki AlgonFX (ALG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ALGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AlgonFX (ALG)

Jaka jest dziś wartość AlgonFX (ALG)?
Aktualna cena ALG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ALG do USD?
Aktualna cena ALG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AlgonFX?
Kapitalizacja rynkowa dla ALG wynosi $ 392.27K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ALG w obiegu?
W obiegu ALG znajduje się 999.94M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ALG?
ALG osiąga ATH w wysokości 0.00107509 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ALG?
ALG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ALG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ALG wynosi -- USD.
Czy w tym roku ALG pójdzie wyżej?
ALG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ALG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

