Informacje o cenie AlgonFX (ALG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00107509$ 0.00107509 $ 0.00107509 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.78% Zmiana ceny (1D) +9.92% Zmiana ceny (7D) -21.41% Zmiana ceny (7D) -21.41%

Aktualna cena AlgonFX (ALG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ALG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ALG w historii to $ 0.00107509, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ALG zmieniły się o +0.78% w ciągu ostatniej godziny, o +9.92% w ciągu 24 godzin i o -21.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AlgonFX (ALG)

Kapitalizacja rynkowa $ 392.27K$ 392.27K $ 392.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 392.27K$ 392.27K $ 392.27K Podaż w obiegu 999.94M 999.94M 999.94M Całkowita podaż 999,944,220.9411747 999,944,220.9411747 999,944,220.9411747

Obecna kapitalizacja rynkowa AlgonFX wynosi $ 392.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ALG w obiegu wynosi 999.94M, przy całkowitej podaży 999944220.9411747. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 392.27K.