Giełda MEXC / Cena krypto / ALEXIS (ALEXIS) / Tokenomika / Tokenomika ALEXIS (ALEXIS) Odkryj kluczowe informacje o ALEXIS (ALEXIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ALEXIS (ALEXIS) Alexis Texas Token Overview: The Alexis Texas Token is a cryptocurrency project that aims to demonstrate the potential of celebrity-endorsed tokens managed with transparency and integrity. The project is spearheaded by Alexis Texas and Fred Frenchy (her manager / business partner), who collectively ensure the responsible handling and distribution of the tokens. Token Management: Ownership: The majority of the tokens are held by Alexis and her manager. There is no dedicated development team, with both Alexis and Frenchy overseeing the project's operations. Transparency: To ensure transparency and trust, the token holdings are audited daily by a reputable third-party auditor. These perks may include unique experiences, merchandise, or other benefits directly associated with Alexis Texas, adding intrinsic value to the token beyond its financial worth. There can be also more utilities coming in the future as the team develops on the token. Oficjalna strona internetowa: https://alexistoken.com/ Kapitalizacja rynkowa: $ 3.40K $ 3.40K $ 3.40K Całkowita podaż: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Podaż w obiegu: $ 335.20M $ 335.20M $ 335.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.14K $ 10.14K $ 10.14K Historyczne maksimum: $ 0.0006921 $ 0.0006921 $ 0.0006921 Historyczne minimum: $ 0.00000531 $ 0.00000531 $ 0.00000531 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ALEXIS (ALEXIS) Tokenomika ALEXIS (ALEXIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ALEXIS (ALEXIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALEXIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALEXIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALEXIS tokenomikę, poznaj cenę tokena ALEXISna żywo! Prognoza ceny ALEXIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALEXIS? Nasza strona z prognozami cen ALEXIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 