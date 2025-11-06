GiełdaDEX+
Aktualna cena alexanderelorenzo to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ALEXANDERELORENZO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ALEXANDERELORENZO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ALEXANDERELORENZO

Informacje o cenie ALEXANDERELORENZO

Czym jest ALEXANDERELORENZO

Oficjalna strona internetowa ALEXANDERELORENZO

Tokenomika ALEXANDERELORENZO

Prognoza cen ALEXANDERELORENZO

Cena alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ALEXANDERELORENZO do USD:

$0.00052939
$0.00052939
+2.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:38:43 (UTC+8)

Informacje o cenie alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00507459
$ 0.00507459

$ 0
$ 0

-2.37%

+2.59%

-13.80%

-13.80%

Aktualna cena alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ALEXANDERELORENZO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ALEXANDERELORENZO w historii to $ 0.00507459, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ALEXANDERELORENZO zmieniły się o -2.37% w ciągu ostatniej godziny, o +2.59% w ciągu 24 godzin i o -13.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

$ 278.07K
$ 278.07K

--
--

$ 529.39K
$ 529.39K

525.26M
525.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa alexanderelorenzo wynosi $ 278.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ALEXANDERELORENZO w obiegu wynosi 525.26M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 529.39K.

Historia ceny alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny alexanderelorenzo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny alexanderelorenzo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny alexanderelorenzo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny alexanderelorenzo do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.59%
30 Dni$ 0+0.38%
60 dni$ 0-43.95%
90 dni$ 0--

Co to jest alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

alexanderelorenzo is a token launched on the Base network via Zora (the new social media app) on August 1, 2025. It was created by Alexander Lorenzo following his presence in the crypto industry on platforms such as YouTube, X (formerly Twitter), Farcaster, Instagram, Skool, and elsewhere, amassing over 8 million views monthly. The newest addition to this platform list is Zora, and this token is associated with his Zora account.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny alexanderelorenzo (w USD)

Jaka będzie wartość alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla alexanderelorenzo.

Sprawdź teraz prognozę ceny alexanderelorenzo!

ALEXANDERELORENZO na lokalne waluty

Tokenomika alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

Zrozumienie tokenomiki alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ALEXANDERELORENZOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

Jaka jest dziś wartość alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)?
Aktualna cena ALEXANDERELORENZO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ALEXANDERELORENZO do USD?
Aktualna cena ALEXANDERELORENZO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa alexanderelorenzo?
Kapitalizacja rynkowa dla ALEXANDERELORENZO wynosi $ 278.07K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ALEXANDERELORENZO w obiegu?
W obiegu ALEXANDERELORENZO znajduje się 525.26M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ALEXANDERELORENZO?
ALEXANDERELORENZO osiąga ATH w wysokości 0.00507459 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ALEXANDERELORENZO?
ALEXANDERELORENZO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ALEXANDERELORENZO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ALEXANDERELORENZO wynosi -- USD.
Czy w tym roku ALEXANDERELORENZO pójdzie wyżej?
ALEXANDERELORENZO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ALEXANDERELORENZO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:38:43 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,336.24

$3,387.76

$159.31

$1.0001

$1,478.00

$103,336.24

$3,387.76

$2.3208

$159.31

$1.0910

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03425

$0.2136

$0.000006377

$0.0000000315

$0.24976

$1.4660

