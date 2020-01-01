Poznaj tokenomikę Alaska Gold Rush (CARAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CARAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Alaska Gold Rush (CARAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CARAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Alaska Gold Rush (CARAT) Odkryj kluczowe informacje o Alaska Gold Rush (CARAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Alaska Gold Rush (CARAT) What is the project about? What makes your project unique? History of your project. What's next for your project? What can your token be used for? What is the project about? What makes your project unique? History of your project. What's next for your project? What can your token be used for? Oficjalna strona internetowa: https://alaskagoldrush.io/ Biała księga: https://alaskagoldrush.io/pdf/Alaska-Gold-Rush-Whitepaper.pdf?1680960188 Kup CARAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Alaska Gold Rush (CARAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Alaska Gold Rush (CARAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 418.29K $ 418.29K $ 418.29K Całkowita podaż: $ 910.36M $ 910.36M $ 910.36M Podaż w obiegu: $ 886.95M $ 886.95M $ 886.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 429.33K $ 429.33K $ 429.33K Historyczne maksimum: $ 0.03147683 $ 0.03147683 $ 0.03147683 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00047161 $ 0.00047161 $ 0.00047161 Dowiedz się więcej o cenie Alaska Gold Rush (CARAT) Tokenomika Alaska Gold Rush (CARAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Alaska Gold Rush (CARAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CARAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CARAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCARAT tokenomikę, poznaj cenę tokena CARATna żywo! Prognoza ceny CARAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CARAT? Nasza strona z prognozami cen CARAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CARAT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.