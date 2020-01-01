Poznaj tokenomikę Aladdin DAO (ALD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Aladdin DAO (ALD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Aladdin DAO (ALD) / Tokenomika / Tokenomika Aladdin DAO (ALD) Odkryj kluczowe informacje o Aladdin DAO (ALD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Aladdin DAO (ALD) AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO. Oficjalna strona internetowa: https://aladdin.club/ Kup ALD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Aladdin DAO (ALD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aladdin DAO (ALD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M Całkowita podaż: $ 149.99M $ 149.99M $ 149.99M Podaż w obiegu: $ 149.83M $ 149.83M $ 149.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.77M $ 10.77M $ 10.77M Historyczne maksimum: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Historyczne minimum: $ 0.01759207 $ 0.01759207 $ 0.01759207 Aktualna cena: $ 0.071827 $ 0.071827 $ 0.071827 Dowiedz się więcej o cenie Aladdin DAO (ALD) Tokenomika Aladdin DAO (ALD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aladdin DAO (ALD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALD tokenomikę, poznaj cenę tokena ALDna żywo! Prognoza ceny ALD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALD? Nasza strona z prognozami cen ALD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.