Tokenomika Aladdin DAO (ALD)

Odkryj kluczowe informacje o Aladdin DAO (ALD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Aladdin DAO (ALD)

AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO.

Oficjalna strona internetowa:
https://aladdin.club/

Tokenomika i analiza cenowa Aladdin DAO (ALD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aladdin DAO (ALD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 10.76M
$ 10.76M$ 10.76M
Całkowita podaż:
$ 149.99M
$ 149.99M$ 149.99M
Podaż w obiegu:
$ 149.83M
$ 149.83M$ 149.83M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 10.77M
$ 10.77M$ 10.77M
Historyczne maksimum:
$ 1.37
$ 1.37$ 1.37
Historyczne minimum:
$ 0.01759207
$ 0.01759207$ 0.01759207
Aktualna cena:
$ 0.071827
$ 0.071827$ 0.071827

Tokenomika Aladdin DAO (ALD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Aladdin DAO (ALD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ALD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszALD tokenomikę, poznaj cenę tokena ALDna żywo!

Prognoza ceny ALD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALD? Nasza strona z prognozami cen ALD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.