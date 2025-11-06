GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena AKIRA LABS to 0 USD. Śledź aktualizacje cen AKIRA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AKIRA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena AKIRA LABS to 0 USD. Śledź aktualizacje cen AKIRA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AKIRA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AKIRA

Informacje o cenie AKIRA

Czym jest AKIRA

Biała księga AKIRA

Oficjalna strona internetowa AKIRA

Tokenomika AKIRA

Prognoza cen AKIRA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo AKIRA LABS

Cena AKIRA LABS (AKIRA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AKIRA do USD:

--
----
-5.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
AKIRA LABS (AKIRA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:38:36 (UTC+8)

Informacje o cenie AKIRA LABS (AKIRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

-5.22%

-53.85%

-53.85%

Aktualna cena AKIRA LABS (AKIRA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AKIRA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AKIRA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AKIRA zmieniły się o -0.60% w ciągu ostatniej godziny, o -5.22% w ciągu 24 godzin i o -53.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AKIRA LABS (AKIRA)

$ 7.65K
$ 7.65K$ 7.65K

--
----

$ 7.66K
$ 7.66K$ 7.66K

979.79M
979.79M 979.79M

980,977,115.849794
980,977,115.849794 980,977,115.849794

Obecna kapitalizacja rynkowa AKIRA LABS wynosi $ 7.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AKIRA w obiegu wynosi 979.79M, przy całkowitej podaży 980977115.849794. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.66K.

Historia ceny AKIRA LABS (AKIRA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AKIRA LABS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AKIRA LABS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AKIRA LABS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AKIRA LABS do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-5.22%
30 Dni$ 0-80.69%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest AKIRA LABS (AKIRA)

Akira Labs builds tools to enhance users’ trading experience across multiple blockchains. Our Telegram-based bot allows automated trades, real-time copy trading, and whale tracking, giving traders speed, transparency, and actionable insights. We aim to create a complete ecosystem where users can track markets, make informed decisions, and participate in exclusive products available only to token holders. “Empowering traders"

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla AKIRA LABS (AKIRA)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny AKIRA LABS (w USD)

Jaka będzie wartość AKIRA LABS (AKIRA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AKIRA LABS (AKIRA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AKIRA LABS.

Sprawdź teraz prognozę ceny AKIRA LABS!

AKIRA na lokalne waluty

Tokenomika AKIRA LABS (AKIRA)

Zrozumienie tokenomiki AKIRA LABS (AKIRA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AKIRAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AKIRA LABS (AKIRA)

Jaka jest dziś wartość AKIRA LABS (AKIRA)?
Aktualna cena AKIRA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AKIRA do USD?
Aktualna cena AKIRA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AKIRA LABS?
Kapitalizacja rynkowa dla AKIRA wynosi $ 7.65K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AKIRA w obiegu?
W obiegu AKIRA znajduje się 979.79M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AKIRA?
AKIRA osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AKIRA?
AKIRA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AKIRA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AKIRA wynosi -- USD.
Czy w tym roku AKIRA pójdzie wyżej?
AKIRA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AKIRA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:38:36 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe AKIRA LABS (AKIRA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,338.07
$103,338.07$103,338.07

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,387.23
$3,387.23$3,387.23

-0.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.30
$159.30$159.30

-0.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,338.07
$103,338.07$103,338.07

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,387.23
$3,387.23$3,387.23

-0.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3205
$2.3205$2.3205

+1.93%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.30
$159.30$159.30

-0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0909
$1.0909$1.0909

+0.52%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03425
$0.03425$0.03425

+37.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2145
$0.2145$0.2145

+329.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006377
$0.000006377$0.000006377

+237.76%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000315
$0.0000000315$0.0000000315

+108.60%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24976
$0.24976$0.24976

+97.01%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4619
$1.4619$1.4619

+80.21%