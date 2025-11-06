Informacje o cenie AKIRA LABS (AKIRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.60% Zmiana ceny (1D) -5.22% Zmiana ceny (7D) -53.85% Zmiana ceny (7D) -53.85%

Aktualna cena AKIRA LABS (AKIRA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AKIRA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AKIRA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AKIRA zmieniły się o -0.60% w ciągu ostatniej godziny, o -5.22% w ciągu 24 godzin i o -53.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AKIRA LABS (AKIRA)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.65K$ 7.65K $ 7.65K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.66K$ 7.66K $ 7.66K Podaż w obiegu 979.79M 979.79M 979.79M Całkowita podaż 980,977,115.849794 980,977,115.849794 980,977,115.849794

Obecna kapitalizacja rynkowa AKIRA LABS wynosi $ 7.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AKIRA w obiegu wynosi 979.79M, przy całkowitej podaży 980977115.849794. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.66K.