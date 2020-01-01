Poznaj tokenomikę Aki Network (AKI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AKI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Aki Network (AKI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AKI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Aki Network (AKI) Odkryj kluczowe informacje o Aki Network (AKI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Aki Network (AKI) Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling. Oficjalna strona internetowa: https://akiprotocol.io/ Biała księga: https://aki-network.gitbook.io/aki-general-whitepaper/ Tokenomika i analiza cenowa Aki Network (AKI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aki Network (AKI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.24M Całkowita podaż: $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 1.69B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.47M Historyczne maksimum: $ 0.065411 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00073 Tokenomika Aki Network (AKI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aki Network (AKI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AKI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AKI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAKI tokenomikę, poznaj cenę tokena AKIna żywo! Prognoza ceny AKI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AKI? Nasza strona z prognozami cen AKI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AKI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.