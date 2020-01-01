Poznaj tokenomikę AKACHI (AKACHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AKACHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AKACHI (AKACHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AKACHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AKACHI (AKACHI) / Tokenomika / Tokenomika AKACHI (AKACHI) Odkryj kluczowe informacje o AKACHI (AKACHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AKACHI (AKACHI) Akachi is a groundbreaking technology project redefining financial chart analysis. Upload an image of any cryptocurrency or stock market chart, and our advanced bot instantly processes it to deliver accurate technical analysis and actionable trade signals. Whether you're navigating crypto trends or stock market shifts, Akachi ensures fast, reliable insights at your fingertips. This is just the start—welcome to Akachi V1 Oficjalna strona internetowa: https://www.akachi.world/ Kup AKACHI teraz! Tokenomika i analiza cenowa AKACHI (AKACHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AKACHI (AKACHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.45K $ 7.45K $ 7.45K Całkowita podaż: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Podaż w obiegu: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.45K $ 7.45K $ 7.45K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie AKACHI (AKACHI) Tokenomika AKACHI (AKACHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AKACHI (AKACHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AKACHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AKACHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAKACHI tokenomikę, poznaj cenę tokena AKACHIna żywo! Prognoza ceny AKACHI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AKACHI? Nasza strona z prognozami cen AKACHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AKACHI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.