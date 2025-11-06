Informacje o cenie AiTradeusMaximus (AIM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00008322 $ 0.00008322 $ 0.00008322 Minimum 24h $ 0.00008871 $ 0.00008871 $ 0.00008871 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00008322$ 0.00008322 $ 0.00008322 Maksimum 24h $ 0.00008871$ 0.00008871 $ 0.00008871 Historyczne maksimum $ 0.00051427$ 0.00051427 $ 0.00051427 Najniższa cena $ 0.0000665$ 0.0000665 $ 0.0000665 Zmiana ceny (1H) -0.66% Zmiana ceny (1D) +2.98% Zmiana ceny (7D) -7.46% Zmiana ceny (7D) -7.46%

Aktualna cena AiTradeusMaximus (AIM) wynosi $0.00008689. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIM wahał się między $ 0.00008322 a $ 0.00008871, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIM w historii to $ 0.00051427, a najniższy to $ 0.0000665.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIM zmieniły się o -0.66% w ciągu ostatniej godziny, o +2.98% w ciągu 24 godzin i o -7.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AiTradeusMaximus (AIM)

Kapitalizacja rynkowa $ 60.84K$ 60.84K $ 60.84K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 86.91K$ 86.91K $ 86.91K Podaż w obiegu 700.00M 700.00M 700.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa AiTradeusMaximus wynosi $ 60.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIM w obiegu wynosi 700.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 86.91K.