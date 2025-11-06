GiełdaDEX+
Aktualna cena AiTradeusMaximus to 0.00008689 USD. Śledź aktualizacje cen AIM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AIM

Informacje o cenie AIM

Czym jest AIM

Biała księga AIM

Oficjalna strona internetowa AIM

Tokenomika AIM

Prognoza cen AIM

Cena AiTradeusMaximus (AIM)

Aktualna cena 1 AIM do USD:

+2.50%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
AiTradeusMaximus (AIM) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie AiTradeusMaximus (AIM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00008322
$ 0.00008322
Minimum 24h
$ 0.00008871
$ 0.00008871
Maksimum 24h

$ 0.00008322
$ 0.00008322

$ 0.00008871
$ 0.00008871

$ 0.00051427
$ 0.00051427

$ 0.0000665
$ 0.0000665

-0.66%

+2.98%

-7.46%

-7.46%

Aktualna cena AiTradeusMaximus (AIM) wynosi $0.00008689. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIM wahał się między $ 0.00008322 a $ 0.00008871, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIM w historii to $ 0.00051427, a najniższy to $ 0.0000665.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIM zmieniły się o -0.66% w ciągu ostatniej godziny, o +2.98% w ciągu 24 godzin i o -7.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AiTradeusMaximus (AIM)

$ 60.84K
$ 60.84K

--
--

$ 86.91K
$ 86.91K

700.00M
700.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa AiTradeusMaximus wynosi $ 60.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIM w obiegu wynosi 700.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 86.91K.

Historia ceny AiTradeusMaximus (AIM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AiTradeusMaximus do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AiTradeusMaximus do USD wyniosła $ -0.0000136928.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AiTradeusMaximus do USD wyniosła $ -0.0000517463.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AiTradeusMaximus do USD wyniosła $ -0.00023130948429829604.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.98%
30 Dni$ -0.0000136928-15.75%
60 dni$ -0.0000517463-59.55%
90 dni$ -0.00023130948429829604-72.69%

Co to jest AiTradeusMaximus (AIM)

AIM (AITradeus Maximus) is a next-generation AI-powered cryptocurrency trading protocol designed to automate and optimize trading across volatile markets. It fuses large language model intelligence with strategic tokenomics to create a sustainable, profit-sharing ecosystem.

In a market driven by emotion and noise, AIM replaces guesswork with precision. Our ensemble of LLMs — including GPT, Claude, and more — continuously analyzes market data, news, sentiment, and on-chain activity to generate real-time trading decisions.

The system is fully autonomous, operating without human intervention, and supports multiple portfolio strategies such as momentum, mean reversion, and arbitrage. All trading profits are logged transparently and partially redistributed to $AIM token holders.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla AiTradeusMaximus (AIM)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny AiTradeusMaximus (w USD)

Jaka będzie wartość AiTradeusMaximus (AIM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AiTradeusMaximus (AIM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AiTradeusMaximus.

Sprawdź teraz prognozę ceny AiTradeusMaximus!

AIM na lokalne waluty

Tokenomika AiTradeusMaximus (AIM)

Zrozumienie tokenomiki AiTradeusMaximus (AIM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AIMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AiTradeusMaximus (AIM)

Jaka jest dziś wartość AiTradeusMaximus (AIM)?
Aktualna cena AIM w USD wynosi 0.00008689USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AIM do USD?
Aktualna cena AIM w USD wynosi $ 0.00008689. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AiTradeusMaximus?
Kapitalizacja rynkowa dla AIM wynosi $ 60.84K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AIM w obiegu?
W obiegu AIM znajduje się 700.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AIM?
AIM osiąga ATH w wysokości 0.00051427 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AIM?
AIM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0000665 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AIM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AIM wynosi -- USD.
Czy w tym roku AIM pójdzie wyżej?
AIM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AIM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe AiTradeusMaximus (AIM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,338.08

$3,387.08

$159.34

$1.0000

$1,478.00

$103,338.08

$3,387.08

$2.3218

$159.34

$1.0911

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03425

$0.2135

$0.000006377

$0.0000000288

$0.24976

$1.4610

