Giełda MEXC / Cena krypto / Airina Bolgur (BOLGUR) / Tokenomika / Tokenomika Airina Bolgur (BOLGUR) Odkryj kluczowe informacje o Airina Bolgur (BOLGUR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Airina Bolgur (BOLGUR) It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course Oficjalna strona internetowa: https://bolgur.ai/ Kup BOLGUR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Airina Bolgur (BOLGUR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Airina Bolgur (BOLGUR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.52K $ 3.52K $ 3.52K Całkowita podaż: $ 992.40M $ 992.40M $ 992.40M Podaż w obiegu: $ 586.72M $ 586.72M $ 586.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.95K $ 5.95K $ 5.95K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Airina Bolgur (BOLGUR) Tokenomika Airina Bolgur (BOLGUR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Airina Bolgur (BOLGUR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOLGUR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOLGUR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOLGUR tokenomikę, poznaj cenę tokena BOLGURna żywo! Prognoza ceny BOLGUR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOLGUR? Nasza strona z prognozami cen BOLGUR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOLGUR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.